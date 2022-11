Substance Podcast

L'expérience de Philippe au Patriarche vire au cauchemar. Il n'a plus qu'une seule idée en tête: partir. Mais comment?

«Benjamin : Philippe travaille donc comme un chien au Patriarche, sans être rémunéré et sans même pouvoir profiter du résultat, puisque dans ces centres, les repas sont fait à partir de nourriture périmée, récupérée dans les supermarchés. En plus de ça, il se fait tabasser après avoir pris de la datura, et il vit toujours avec cette impression de ne pas pouvoir partir et d’être constamment surveillé. Le séjour au Patriarche est insupportable, et il n’a plus qu’une idée en tête : partir.

- (Philippe) Ça a été très violent. Quand j'ai pris le coup de côté, je ne m'y attendais pas du tout. Quand ils m'ont tabassé, je me suis mis en position fœtale pour essayer de protéger mon visage au maximum...»