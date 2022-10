Substance Podcast

Dans cet épisode, Philippe nous raconte son arrivée au Patriarche. Cette association, créée par un certain Lucien Engelmajer, gérait des centres de désintoxication pour les héroïnomanes. Philippe va découvrir, peu à peu, les étranges méthodes de cette association.

«Dans cet épisode, Philippe va vous raconter son arrivée dans un centre de l'association Le Patriarche. Je rappelle à ceux qui n'ont pas écouté tous les épisodes de Substance qu'à l'époque, on ne prescrivait pas de traitement de substitution - comme la méthadone ou le Subutex - ils sont arrivés plus tard, dans les années 90 pour lutter contre le sida. Il était donc beaucoup plus difficile de décrocher de l'héroïne, et comme il y avait très peu de structures publiques pour aider les toxicomanes, l'association le Patriarche s'est développée de manière importante. Au début des années 80, elle avait des centres un peu partout en France, et dans 16 autres pays.

Lucien Engelmajer était une figure médiatique. Il passait souvent à la télévision et il était soutenu politiquement. Philippe entend parler de l'association et il se dit : pourquoi pas essayer ?»