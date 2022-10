Substance Podcast

Dans cet épisode, Philippe commence à nous raconter son incroyable parcours d'héroïnomane dans les années 1980. À cette époque, il n'existe pas de traitement de substitution et la stigmatisation sociale est extrêmement lourde. Dans ce contexte, Philippe va vivre une épreuve surprenante, que vous découvrirez, au fur et à mesure de son récit.

«À la fin des années 2000, je fréquentais régulièrement un forum internet appelé Lucid-state. Il regroupait un certain nombre de personnes qui réfléchissaient ensemble à l'expérience de la drogue, et à ses implications à différents niveaux : métaphysique, spirituel, politique, artistique etc. Parmi le flow des discussions, je me souviens notamment très clairement d'une intervention qui m'avait marqué. Elle venait de Stelio, un des premiers témoins que j'ai interviewé pour Substance. Il écrivait qu'il devrait y avoir une pride des usagers de drogue, en faisant référence à James Brown, et à son morceau «I'm black and proud». Ceux qui prennent de la drogue devraient pouvoir l'assumer, le dire sans honte.

Cette idée était toute nouvelle pour moi à l'époque, mais 10 ans plus tard, elle a fait partie des motivations qui m'ont poussé à lancer ce podcast. Globalement l'usager de drogue est méprisé, par la société, par ses proches et par lui même. Le témoignage que vous allez entendre va vous en faire prendre conscience de manière particulièrement aigüe.

En quatre épisode, Philippe, qui a aujourd'hui un peu plus de 60 ans, va vous raconter son parcours d'héroïnomane dans les années 80, une époque ou les toxicos étaient considérés comme des moins que rien. Je n'en dis pas plus, je préfère vous laisser découvrir son histoire.»