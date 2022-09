Substance Podcast

Dans ce second épisode, Zoë Dubus décrit les conséquences de l'interdiction du LSD sur la recherche scientifique.



«Dans le dernier épisode, Zoé Dubus nous a détaillé le processus éclair qui a entraîné en 1966 l'interdiction en France du LSD, de la psilocibyne et de la mescaline. Dans ce second épisode, elle va nous expliquer les conséquences de cette interdiction sur la recherche. Puisque , je vous le rappelle, quand le décret de 1966 paraît, il est toujours légalement possible de faire des recherches sur le LSD.

-(Zoé) L'impact il est quasiment immédiat et ce qu'on voit vraiment tout de suite c'est les personnes qui l'utilisent, les scientifiques qui l'utilisent sont complètement pris au dépourvu. Ils s'attendent pas du tout à voir arriver cette vague de condamnation, et la décision est tellement rapide qu'ils n'ont pas du tout le temps de s'organiser et pouvoir exposer leurs point de vue, et discuter avec les instances politiques pour mettre en place une législation pour continuer les études.»