Substance Podcast

Zoé Dubus, historienne de la médecine et de l'usage de drogues, nous raconte dans cet épisode, pourquoi le LSD a été interdit en France en 1966, alors qu'il est surtout, à cette époque, objet d'études scientifiques.

«Je suis très heureux de vous présenter cette interview de Zoé Dubus parce qu'elle permet de comprendre à quel point la politique française des drogues est établie non pas à partir de données rationnelles, scientifiques, mais plutôt en réaction à ce qu'on pourrait appeler une panique médiatique et politique. Zoé Dubus est doctorante en histoire. Elle s'intéresse en particulier à l'histoire des substances psychotropes et à leur lien avec la médecine. Elle fait partie de la Société psychédélique française, ce groupe de chercheurs qui fait de la médiation scientifique autour du thème des psychédéliques. Et parmi ses publications, un article intitulé "Le traitement médiatique du LSD en France en 1966 : de la panique morale à la fin des études cliniques". Il est paru dans le dernier numéro de la revue du Cygne noir. Je trouve cet article passionnant parce qu'il permet de répondre précisément à cette question : pourquoi le LSD a-t-il été interdit en France?»