Substance Podcast

La surprenante histoire de Rémi, qui, en commençant à fumer du cannabis alors qu'il était en école préparatoire, va voir évoluer ses capacités à explorer les mathématiques et la physique.

«Dans cet épisode, on va principalement parler de cannabis. Il n’y a pas encore eu de témoignage sur le cannabis dans Substance, parce que c’est une drogue très connue. À peu près la moitié des Français l’ont essayée, donc ce n’est pas ma priorité. Mais quand j’ai entendu parler de l’histoire de Rémi, ça m’a tout de suite donné envie de lui proposer une interview, parce que son histoire montre une facette du cannabis dont on parle plus rarement. On sait que ça peut détendre, que ça peut faire rire, que ça stimule l’imagination, on sait que la plante a des vertus thérapeutiques. Mais, on sait moins qu’elle peut aussi augmenter, on va dire, certaines capacités cérébrales. Alors, je ne sais pas comment exprimer ça au mieux, mais disons que le cannabis peut aider à s’améliorer dans plein de domaines: faire de la musique, faire du sport, méditer, réfléchir, etc. On sait tous aussi que le résultat n’est pas forcément positif, notamment en cas d’abus. On connaît tous par exemple des gens qui ont trop fumé pendant leurs études, et qui les ont ratées, en partie à cause de ça. Mais ce n’est pas le cas de Rémi.»