L'assurance-chômage, vous connaissez son principe: les travailleur·ses cotisent dans les périodes où iels bossent, et en retour les chômeur·ses peuvent avoir des revenus de remplacement. En France, c'est l'Unédic qui s'en occupe, partenaire de cet épisode. Mais parfois, lorsque le chômage est au plus haut, ou que les activités économiques s'arrêtent, la trésorerie de l'Unédic n'est pas assez fournie: et il se pourrait que votre épargne puisse venir en aide aux personnes privées d'emploi.

Emmanuel Martin discute du fonctionnement des social bonds avec Jun Dumolard, directeur financier de l'Unédic et Laure Madeleine et Cédric Merle, qui travaillent au sein de la R&D du groupe Natixis.

Quels sont les mécanismes du financement de l'assurance-chômage? Comment l'Unédic arrive à se financer par le biais des social bonds? De quelles façons l'Unédic intéresse les financiers à l'assurance-chômage?

