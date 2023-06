Entre le manque de professeurs titulaires, les absences non remplacées et la baisse de la rémunération des professeurs, l'actualité du monde enseignant est inquiétante.

Robin Lemoine se penche sur l'évolution de la rémunération des profs, leur temps de travail et les mesures mises en place par le gouvernement au côté de Mehdi Djebbari, administrateur de la fonction publique, ancien professeur d'histoire et membre du Collectif Nos services publics et Géraldine Farges, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Bourgogne.

C'est quoi le point d'indice et comment ça évolue? Pourquoi est-il si difficile d'augmenter les revenus des enseignants? Sommes-nous en train de nous diriger vers un système avec de plus en plus de contractuels?