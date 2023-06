Alors que l'on a l'habitude de pouvoir faire couler l'eau de nos robinets sans se préoccuper de la facture à la fin du mois, la situation pourrait prochainement changer. Début avril 2023, trois quarts des nappes phréatiques enregistraient des niveaux bas à très bas. Les économistes s'accordent donc à dire qu'il devient nécessaire de moduler son prix pour désinciter à sa surconsommation.

Accompagnée de Marielle Montginoul, économiste à l'INRAE dont les travaux portent sur la demande en eau des ménages et des agriculteur·ices, Cathy Dogon s'intéresse aux raisons de la modulation du prix de l'or bleu ainsi qu'aux différents moyens d'y parvenir.

Pourquoi est-il urgent de limiter la consommation d'eau à l'échelle nationale? Les agriculteur·ices sont-iels donc forcément dans le viseur? Quelles sont les différentes manières de fixer le prix de l'eau? La tarification progressive est-elle la solution?

Sources :

«L'eau en France : Ressource et utilisation - Synthèse des connaissances en 2021 », Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 24 mars 2022

–«Nappes d'eau souterraine au 1er avril 2023 et risques de sécheresse estivale », Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 13 avril 2023

–«La gestion de la sécheresse en France », Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, juin 2022

–«La consommation d'eau des centrales nucléaires françaises en débat », Le Monde, mars 2023

–«Part de la dépense relative à l'eau dans le budget des ménages », Le service public d'information sur l'économie de l'eau, 29 mai 2023

–«Données et études statistiques pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement, et les transports », Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

–«Comment fonctionne la tarification progressive de l'eau, déjà expérimentée à Dunkerque, Montpellier et Libourne ? », Le Monde, Avril 2023

–«Plan eau : La tarification progressive pour plus de sobriété, est-elle vraiment efficace ? », 20 Minutes, mars 2023

–«Les 53 mesures du plan eau », site du gouvernement, 17 avril 2023

Splash est un podcast de Nouvelles Écoutes écrit et animé par Cathy Dogon. Prise de son, montage, et mixage : Adrien Beccaria à l'Arrière Boutique Studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin. Produit par Julien Neuville. Directrice Générale Adjointe : Nora Hissem. Directrice Des productions : Marion Gourdon. Directrice artistique : Aurore Mahieu. Chargée de production : Mathilde Jonin avec l'aide de Neïla Hakmi