Vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, a été couronné le 6 mai dernier suite au décès de sa mère la reine Elisabeth. En plus de tous·tes les invité·es, dorures et fourrures étaient bien évidemment au rendez-vous ; l'occasion parfaite de se demander d'où vient l'argent de la famille royale.

Pour comprendre l'origine de la fortune de la famille royale et ce qu'elle en fait, Emmanuel Martin s'entretient avec Philippe Chassaigne, professeur d'histoire contemporaine à Bordeaux et spécialiste de la Grande-Bretagne ainsi qu'avec Maeve McClenaghan, journaliste du Guardian, qui a coordonné l'enquête réalisée pour le podcast The cost of the crown.

Charles III, et avant lui sa mère, Elisabeth II, sont-ils aussi riches qu'on le dit? De quel type de richesse s'agit-il? Que fait Charles de son argent? De quoi se compose sa fortune personnelle?

Sources:

– The cost of the crown , The Guardian, 1er mai 2023,

Splash est un podcast de Nouvelles Écoutes

Écrit et animé par Emmanuel Martin

Prise de son, montage, et mixage: Mateo Gillet et Adrien Beccaria à l’Arrière Boutique Studio

Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin

Produit par Julien Neuville

Directrice Générale Adjointe: Nora Hissem

Directrice Des productions: Marion Gourdon

Directrice artistique: Aurore Mahieu

Chargée de production: Mathilde Jonin avec l’aide de Neïla Hakmi