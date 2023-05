ChatGPT, ça vous dit quelque chose? C'est cette intelligence artificielle capable de générer du texte et du code informatique à la demande qui menace un certain nombre de métiers. Dû à sa promesse de gain de temps et d'argent, certain·es professionnel·les préfèrent désormais faire appel à l'IA plutôt que de recourir à leur prestataires habituel·les.

Stéphanie Bascou s'intéresse aux conséquences de l'IA sur l'économie au côté de Yann Ferguson, sociologue à l'Icam de Toulouse et responsable scientifique du LaborIA.

L'IA augmente-t-elle réellement la productivité des employé·es? Permet-t-elle aux entreprises de faire des économies? Sur quel modèle économique repose l'IA? Va-t-elle remplacer la main d'œuvre? À qui les IA profitent-elles le plus?

