Sens de la visite

En collaboration avec le Musée d'Arts de Nantes, nous vous faisons découvrir, de l'intérieur, sa grande exposition estivale 2023, HYPER SENSIBLE, un regard sur la sculpture HYPERRÉALISTE.

Installée dans le Patio du Musée, au cœur de ses collections, l'exposition explore ce courant artistique apparu il y a plus d'une cinquantaine d'années, dont le but est de créer en sculpture l'illusion de la réalité pour représenter l'humain et le vivant… Au-delà de la fascinante virtuosité de ces artistes pour représenter le réel au risque de le confondre, ce qui a suscité notre curiosité, c'était la relation entre ces œuvres et le public.

Face à des sculptures hyperréalistes de femmes, d'hommes ou d'enfants, il très difficile de ne pas rester insensible. On a voulu se rendre compte par nous-mêmes de ce phénomène souvent fascinant d'effet miroir, d'introspection, d'attirance ou de répulsion que l'on peut ressentir face à ces œuvres.

Nous avons donc passé deux journées intenses face aux sculptures hyperréalistes mais surtout… À côté des gens qui les regardaient: le public évidemment, mais aussi les employés du musée, qui vivent chaque jour au milieu de ces œuvres troublantes de vérité.

Pour les réaliser, les artistes de ce courant utilisent généralement une technique bien particulière, le moulage sur modèle vivant, avec des matériaux comme les résines polymères et la fibre de verre. Et pour que l'illusion soit presque parfaite, ils vont coiffer, habiller et accessoiriser, ces personnages.

Chacun à leur manière, ils scrutent le monde, ses failles et ses détails, pour reproduire toujours plus précisément la réalité de nos corps, de nos quotidiens et de nos existences.