Sens de la visite Le Louvre parfumé Publié le 4 janvier 2023 à 8h36

Jérémie Thomas temps d'écoute : 30 min Épisode 43 - Dans ce nouvel épisode, vous allez suivre les pas (et le nez) d'un parfumeur dans les allées du Musée du Louvre.

Pour Patrice Revillard, notre guide du jour, mais surtout le créateur du laboratoire de parfums Maelstrom, l'art, la peinture, et les natures mortes en particulier, sont une véritable source d'inspiration dans son métier.

C'est donc avec l'objectif de dénicher des détails odorants et des odeurs évocatrices à l'intérieur des peintures, que nous nous sommes retrouvés sous la pyramide du Louvre.



Dans notre quête olfactive, on a d'abord commencé par l'exposition temporaire «Les choses, une histoire de la Nature Morte», puis nous avons continué ensuite avec les collections permanentes du Musée, dans la Grande Galerie des peintures italiennes, puis celle des Peintures françaises…



De salles en salles, face aux oeuvres, en prenant le réflexe d'y chercher un élément odorant, on découvre en soi une façon originale, instinctive et presque animale de regarder les oeuvres…



Une expérience inédite pour découvrir un musée, et pour nous, l'occasion de d'échanger avec un parfumeur sur les liens entre l'art et le parfum, sur son métier et sur des choses plus intimes… car dès qu'on fait référence à l'odorat, on convoque inévitablement la mémoire, les sensations et les souvenirs…