Sens de la visite

Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de danse, d'art numérique, d'apesanteur, et d'exoplanètes… Nous avons rencontré un duo d'artistes, aux parcours atypiques, qui créent, en binôme, des oeuvres d'art à mi-chemin en l'art et la science: Jeanne Morel, danseuse et Paul Marlier, artiste nouveaux média.



Conjoints dans la vie, leur collaboration porte un nom: «Art in Space», un véritable laboratoire de création artistique et d'exploration scientifique. Jeanne danse en milieu extrême, en haut d'une montagne, à proximité d'un volcan ou dans des lieux à la gravité modifiée, pendant que Paul recueille les données biométriques de son corps, et de ses émotions, grâce à la technologie de captation cérébrale. À partir de ces informations théoriques, il va ensuite dessiner des oeuvres d'art numériques.



Artistes et explorateurs en même temps, leur but est de partager aussi bien avec le public qu'avec le monde scientifique, les résultats de leurs expériences, entre ciel et terre.



Nous avons retrouvé Jeanne et Paul, au Musée de l'Air et de l'Espace, au Bourget près de Paris. Dans ce décor tout en démesure, au milieu de satellites et d'engins spatiaux exposés comme des oeuvres, nous avons évoqué leurs parcours respectifs et ce qui les anime en tant qu'artistes chercheurs…



Dans la 2ème partie de l'épisode, et pour continuer à tisser des liens en l'art et l'espace, nous irons au CNES, le Centre National d'Etudes Spatiales, pour écouter une conversation passionnante entre Jeanne Morel et Etienne Klein, physicien renommé et directeur du Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, qui a eu lui aussi la chance de voler en apesanteur.



L'occasion pour eux de nous partager cette “1ère fois” inoubliable, et puis leur vision d'un monde sans gravité.