Sens de la visite Attention...Vive la vie Publié le 10 novembre 2022 à 18h23

Jérémie Thomas temps d’écoute : 27 min Twitter Facebook Linkedin Messenger Épisode 41 - Rencontre avec Shelomo Selinger, artiste franco-israélien, sculpteur et dessinateur, de 94 ans.

Nous sommes allés rencontrer, dans son atelier parisien, Shelomo Selinger.Un artiste franco-israélien, sculpteur et dessinateur, de 94 ans.



C'est l'un des derniers rescapés de la Shoah. Revenu de l'enfer sur terre, c'est l'art qui lui a permis de surmonter les souffrances de ce traumatisme, et son oeuvre, depuis le début des années 60, est un hymne à la vie, à la mémoire et à l'amour.



En taillant directement dans la pierre ou le bois, il évacue ses angoisses, comme il le dit lui-même, en représentant son expérience concentrationnaire, et surtout son amour inconditionnel de la Nature et de la beauté. Un entretien rare.



Voici son histoire.