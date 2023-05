Marjane Satrapi via Iranian Women of Graphic Design

Un carnet de bord sensible et puissant sur l'Iran d'aujourd'hui.

Début 2022, Anahid Djalali demande à son amie Juliette Rauwel de l'accompagner en Iran. Ce pays qui a vu naître ses parents, elle ne l'a jamais connu: depuis quarante ans, les islamistes font la loi et son père est trop engagé politiquement pour pouvoir y retourner. Anahid Djalali et Juliette Rauwel cachent un enregistreur dans leur sac et s'envolent pour l'Iran avec l'intention de documenter ce moment où la jeune Franco-Iranienne va enfin fouler le sol de son pays d'origine et en découvrir la culture.

Quelques mois après leur retour en France, une révolution féministe éclate en Iran à la suite de la mort de Mahsa Amini, une jeune femme tuée par la police des mœurs qui l'accusait de mal porter son voile. Juliette Rauwel et Anahid Djalali décident d'utiliser les sons enregistrés pendant leur voyage et de les mêler à des témoignages d'Iraniens exilés pour raconter le tournant politique historique qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Elles signent Loin de l'Iran, près de nos sœurs, un documentaire intime et puissant pour StudioFact Audio. Anahid Djalali est l'invitée de ce soixantième épisode de Sans Algo.

