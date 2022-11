Cette semaine dans Sans Algo, on parle de Zone 51, une fiction de Josselin Bordat pour France Inter. Dans ce podcast en sept épisodes, des extraterrestres ont envahi la région PACA, qu'ils ont isolée grâce à un dôme d'énergie.

Depuis plus de vingt ans, le Grand Krog et son armée de Mauves font régner la terreur dans le Sud, interdisant tout signe de culture provençale. Privés de pétanque, de pastis et des romans de Marcel Pagnol, les membres du groupe Mistral tentent de combattre la dictature Mauve, aidés par Zia Caboufigue, une institutrice, et K, une extraterrestre évadée de la prison des Mauvettes à Marseille.

Une fiction loufoque, imaginée pour le son, dont nous parle Josselin Bordat dans la seconde partie de l'épisode.

