Cible régulière d'attaques de l'extrême droite, le rappeur Médine fait le choix de «retourner les outils de l'oppresseur». Il remplace le stress des contrôles d'identité policiers par une discussion agréable dans son podcast Médine France. Il reçoit des Français et Françaises presque tous issus de l'immigration, pour qu'ils parlent de leurs racines, de la façon dont ils ont construit leur identité française, et parfois de leur expérience du racisme dès l'enfance.

De l'humoriste et comédien Waly Dia au rappeur et comédien Joey Starr, en passant par le pianiste et compositeur Sofiane Pamart, les épisodes se suivent et ne se ressemblent pas. Ils dressent le portrait d'une France où l'on peut avoir plusieurs cultures à la fois. Médine est l'invité de l'épisode 63 de Sans Algo.



Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts.

