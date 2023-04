Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres, #LesStatsPodcastDeMatilde. Chaque premier vendredi du mois, Matilde nous livre ses coups de cœur et déceptions du mois et revient sur quelques actus qui ont agité le monde du podcast.

Ce mois-ci, Matilde vous recommande vivement d'écouter:

«Perdre sa mère d'un féminicide», un épisode de Brise-Glace, le podcast de témoignages du journal suisse Le Temps. Roxane y raconte les violences intra-familiales qu'elle a vécues et le meurtre de sa mère par son compagnon.

«Critiquer la nourriture», une mini-série du podcast Bouffons d'Émilie Laystary pour Nouvelles Écoutes. En quatre épisodes, la journaliste explore la critique culinaire et ses dérives.

Corps sales, ville sèche, une enquête en trois volets de Sophie Richelle et Pauline Bacquaert pour Chemins et Ruines, sur l'accès à l'eau à Bruxelles.

En revanche, notre critique de podcasts vous déconseille l'écoute de The Witch Trials of J.K. Rowling du média américain The Free Press, dans lequel l'autrice d'Harry Potter revient (entre autres) sur ses positions vis-à-vis des femmes transgenres. Un podcast qui ne tient pas ses promesses de pensée critique et de débat équilibré.

Que s'est-il passé dans le monde du podcast ce mois-ci? Spotify ajoute de la vidéo sur son interface pour promouvoir les podcasts tandis que YouTube Music donne la possibilité d'écouter une vidéo ou un podcast avec son téléphone verrouillé, sans images. Enfin, deux nouveaux dans le monde des événements podcastiques: Bordeaux fête le podcast qui aura lieu le 13 avril et le PodBXL prévu le 1er juillet dans la capitale belge.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

