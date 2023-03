En février 2023, Matilde a écouté plus de 160 épisodes de podcasts pour une durée d'à peu près 60 heures.

Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres, #LesStatsPodcastDeMatilde. Dorénavant, chaque premier vendredi du mois, Matilde nous livre ses coups de cœur et déceptions du mois et revient sur quelques actus qui ont agité le monde du podcast.

Ce mois-ci, Matilde vous recommande:

Matilde déplore également l'arrêt du podcast Substance de Benjamin Billot.

Que s'est-il passé dans le monde du podcast ce mois-ci? Paradiso Media est entré au capital de Binge Audio. L'Observatoire des podcasts, monté par le ministère de la Culture et l'Arcom début 2022, a enfin commencé à communiquer au festival Longueur d'ondes et présenté son plan d'action sur deux ans. La toute première édition du Pod'Casting de Radio France a reçu plus de 800 candidatures.

À lire sur le même sujet: Au Québec, tout le monde déménage le même jour. Idée de génie ou malédiction?

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

Sans Algo est un podcast de Matilde Meslin produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale: Nina Pareja

Prise de son: Victor Benhamou

Réalisation: Victor Benhamou avec Nina Pareja

Musiques: «Hangtime» et «Just Cool» de Wowa

Pour nous écrire: [email protected]