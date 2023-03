Au début, Inside Kaboul était une courte pastille sur France Inter, dans laquelle la journaliste Caroline Gillet diffusait un message vocal de Marwa. Cette femme afghane d'une vingtaine d'années y racontait sa fuite après la prise de pouvoir par les talibans en août 2021.

À l'été 2022, Inside Kaboul est devenu un podcast en huit épisodes. On y suit le parcours de Marwa, qui a fui l'Afghanistan avec son mari, mais aussi celui d'une de ses amies et collègues, Raha, restée à Kaboul. Les deux jeunes femmes et la journaliste entretiennent une correspondance régulière grâce à des messages vocaux qui racontent l'Afghanistan et l'exil de manière poignante.

La journaliste Caroline Gillet devient pour les jeunes Afghanes «quelqu'un à qui il était plus facile de décharger ses angoisses» que leur famille, tandis que Raha et Marwa deviennent les «fixeuses de leur propre récit». Au micro de Matilde Meslin, Caroline Gillet estime que les deux femmes ont «pris conscience de leur force et considèrent ce projet comme une façon de changer leur pays».

Le podcast est aussi devenu une série animée sur France TV Slash.

Une cagnotte pour soutenir Mawa et Raha est accessible ici.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

