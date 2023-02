Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres, on parle du Poison de Poutine , un documentaire sonore produit par l'Agence France Presse. Entre Paris et Moscou, quatre journalistes de l'AFP enquêtent sur le durcissement de la politique intérieure en Russie et sur ce qui semble être l'un des outils favoris de l'ère Poutine pour museler les opposants politiques: les empoisonnements.

À travers l'exemple du cas Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, victime d'une tentative d'empoisonnement en avril 2020, les auditeurs découvrent un système bien rodé, dont se défend évidemment le Kremlin sur la scène internationale.

Produit simultanément en français et en anglais, ce documentaire tout juste récompensé du Prix de l'écoute Longueur d'ondes-CLEMI par des collégiens et des lycéens bretons, parvient à résumer une histoire complexe tout en respectant la plus grande rigueur journalistique. Les journalistes Antoine Boyer et Sarah-Lou Lepers sont les invités de ce cinquante-quatrième épisode de Sans Algo.

