Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres, on parle de La dernière nuit d'Anne Bonny , un podcast signé Claire Richard pour Arte Radio, qui vient de recevoir le tout premier prix Fiction au festival Longueur d'ondes 2023.

Dans cette fiction en neuf épisodes, l'autrice imagine la dernière nuit de la vie d'Anne Bonny, célèbre femme pirate du XVIIIe siècle, en proie à un besoin urgent de raconter sa vie avant de mourir. Autobiographie imaginaire portée par la comédienne Catherine Hiegel, cette superproduction aux airs de comédie musicale –forme bien inhabituelle chez Arte Radio– brille par ses trésors d'écriture et de réalisation.

Elle questionne la frontière entre l'histoire et la fiction, entre le réel et le fantasme, avec beaucoup de délicatesse et de créativité. L'autrice Claire Richard et la réalisatrice Sabine Zovighian sont les invitées de ce cinquante-cinquième épisode de Sans Algo.

À lire sur le même sujet: Jeanne de Clisson, première femme pirate de l'histoire

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

Sans Algo est un podcast de Matilde Meslin produit par Slate Podcasts

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale: Nina Pareja

Prise de son, réalisation et mixage: Mona Delahais

Musique générique: «Hangtime», Unminus

Pour nous écrire: [email protected]