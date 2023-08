En 2022, la journaliste Anahid Djalali s'est rendue, dans le pays de ses parents, l'Iran, avec son amie Juliette Pierron-Rauwel. De ce voyage, qui a précédé la révolution féministe, est né le podcast Loin de l'Iran, près de nos soeurs.



Lors de sa sortie, notre critique podcast Matilde Meslin l'a reçue dans l'épisode 60 de Sans Algo. À cette occasion, Anahid Djalali recommande aux auditeurs un podcast qui l'a bouleversée, intitulé Pourtant, que la campagne est belle.

Produit par La Sucrerie et réalisé par la journaliste Juliette Pierron-Rauwel, ce documentaire retrace l'histoire de sa grand-mère, ancienne agricultrice, et plus largement l'histoire de l'agriculture et la place des agriculteurs dans la société française après la Seconde Guerre mondiale.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

