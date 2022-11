Cette semaine, dans Sans algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres, on parle de Mesrine, l'orgueil et le sang de Stéphane Berthomet. Dans ce podcast en six épisodes coproduit par Radio Canada et France Culture, l'ancien policier devenu documentariste dresse le portrait du gangster français le plus connu des années 1970.

En partant de sa période québécoise, il tente de comprendre la psychologie de «l'ennemi public n°1» pour démontrer les raisons de l'escalade de la violence dans les dernières années de sa vie. Mégalomane, jaloux, impulsif… Grâce à l'éclairage de Stéphane Berthomet, Jacques Mesrine paraît bien moins héroïque à la radio qu'au cinéma. Stéphane Berthomet est l'invité de ce quarante-huitième épisode de Sans Algo.

À lire sur le même sujet: D'où vient la fascination française pour les braqueurs?

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque vendredi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

Sans Algo est un podcast de Matilde Meslin produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Benjamin Saeptem Hours

Prise de son, montage et réalisation: Mona Delahais

Pris de son interview: Aurélie Rodrigues

Musique générique: «Hangtime», Unminus

Pour nous écrire: [email protected]