Dans cet épisode, une mère divorcée raconte comment elle a surpris son fils de 12 ans, le pénis dans l'aspirateur. Complètement pétrifiée, elle est partie sans rien dire se cacher dans sa chambre, tandis que son fils partait en week-end chez son père. Depuis, elle se demande si elle doit parler avec lui quand il rentrera.

Libre à vous de suivre ou non les recommandations d'Emily Yoffe de Slate.com, qui conseille avant tout d'ouvrir le dialogue. Peut-être que le papa de ce garçon peut engager une discussion avec lui, même avec humour. Il faut expliquer à ce jeune homme qu'il y a plein de manières différentes de prendre du plaisir, mais qu'essayer avec des appareils ménagers peut être dangereux pour lui car il risquerait de se faire mal.

Salut la daronnie est un podcast produit par Slate Podcasts



Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale et prise de son: Nina Pareja

Traduction: Clara Francès

Adaptation et présentation: Mona Delahais et Benjamin Saeptem Hours

Montage, réalisation et mixage: Mona Delahais

Musique générique: «Hangtime», Unminus

Pour nous écrire: [email protected]