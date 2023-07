Cette semaine dans Salut La Daronnie, on répond à Maéva, maman d'une petite fille, Lily, âgée de 1 an et demi. Habituellement, la petite fait sa sieste de midi à 14 heures. Un moment qui permet à Maéva d'être tranquille et de souffler un peu.

Seulement, il arrive que Lily se réveille un peu plus tôt. Dans ce cas-là, Maéva la laisse se réveiller doucement jusqu'à ce que la petite lui fasse comprendre qu'elle ne dort plus.

La maman fait ça pour deux raisons. Elle veut permettre à sa fille d'avoir un rythme de sommeil stable, mais ce n'est pas tout: Maéva prend aussi ces quelques minutes restantes de profiter de son temps libre. Le problème, c'est que cette maman culpabilise et se demande si c'est une bonne chose pour Lily que de rester seule dans son berceau.

Pour répondre à Maéva et comprendre comment le sommeil fonctionne chez les bébés, nous avons rencontré Aline Nativel Id Hammou. Elle est psychologue clinicienne à Nanterre (Hauts-de-Seine) et autrice des livres La charge mentale des enfants (Larousse) et Maman-tigre, papa-ours (Éditions Leduc).

Chaque semaine, la question d'un parent en galère. Slate lui répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de l'accompagner au mieux dans son job de daron·ne.

Salut la daronnie est adapté d'une chronique de Slate.com.

