Salut la daronnie

Chaque lundi, une question, et Slate y répond!

Cette semaine, une mère célibataire se demande si son petit garçon de 6 ans est en mesure d'avoir un téléphone. Elle va travailler dans un nouvel hôpital et va devoir faire de très longues gardes. Par conséquent, elle aimerait pourvoir rester en contact avec lui quand elle n'est pas à la maison, mais se trouve folle et se demande ce que les autres vont en penser.

Libre à vous de suivre ou non les recommandations du journaliste Rumaan Alam de Slate.com. Il déculpabilise cette maman et l'invite à ne pas se soucier de l'avis d'autrui. Ce qui compte, c'est la relation avec son fils. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a de fortes chances que vos enfants vous en veuillent quand même à l'âge adulte –ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème.

