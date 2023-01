Salut la daronnie

Chaque lundi, une question, et Slate y répond!

Cette semaine, des parents se demandent si leur fils de 5 ans peut regarder des documentaires animaliers dans lesquels des animaux se chassent, s’attaquent, s’agressent entre eux, bien que le garçon n'y ai jamais été réticent.

Libre à vous de suivre ou non les recommandations de Carrie Bauer, journaliste pour Slate.com. Selon elle, tout dépend de la sensibilité de l'enfant. Confronter un petit à la réalité, même si celle du monde animal est souvent brutale, peut être enrichissant et lui permettre de développer une certaine curiosité dès son plus jeune âge.

