Chaque lundi, une question, et Slate y répond!

Cette semaine, c'est une mère qui explique ne plus savoir quoi faire avec son fils. Il a des changements d'humeur intempestifs, pique de plus en plus de colères et devient petit à petit lunatique. Problème: cette maman ne supporte pas la colère masculine. Elle a grandi dans une famille aux valeurs traditionnelles, où les hommes sont les chefs, ce qu'elle ne veut pas reproduire dans son foyer.



Libre à vous de suivre ou non les recommandations d'Emily Gould de Slate.com, qui explique à cette mère qu'elle n'a pas à supporter les colères de son fils, surtout si ces dernières la rendent triste. Selon la journaliste, quand le garçon pique une crise, il vaudrait mieux s'isoler le temps qu'il se calme plutôt que de chercher à l'apaiser en vain. Car c'est peut-être en changeant ses propres réactions que cette maman va réussir à changer celles de son fils.

Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Concept: Christophe Carron

Format: Benjamin Saeptem Hours

Traduction: Clara Francès

Adaptation: Mona Delahais et Benjamin Saeptem Hours

Présentation: Mona Delahais et Victor Benhamou

Prise de son: Benjamin Saeptem Hours

Montage et réalisation: Mona Delahais