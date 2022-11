Chaque lundi, une question, et Slate y répond!

Cette semaine, c'est l'histoire d'un petit garçon âgé de 3 ans qui croit en tout, que ce soit le Père Noël ou Mickey Mouse. Sa mère ne sait pas si elle doit lui ouvrir les yeux ou bien lui mentir et le laisser dans son monde imaginaire.

Libre à vous de suivre ou non les recommandations de la journaliste Michelle Herman de Slate.com, qui différencie le mensonge du faire-semblant. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a de fortes chances que vos enfants vous en veuillent quand même à l'âge adulte –ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème.

Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Concept: Christophe Carron

Format: Benjamin Saeptem Hours

Traduction: Clara Francès

Adaptation et présentation: Mona Delahais et Benjamin Saeptem Hours

Prise de son: Aurélie Rodrigues

Montage et réalisation: Mona Delahais