Salut la daronnie

Chaque lundi, une question, et Slate y répond! Cette semaine, une mère se demande comment faire pour que son garçon de 2 ans accepte de se laisser brosser les dents. À chaque fois, au moment venu, le petit refuse car il n'aime pas ça et se débat. Sa maman finit épuisée de devoir batailler avec lui. Elle a essayé plusieurs méthodes (chanter des comptines, lui mettre un miroir pour enfant) mais rien ne fonctionne pour aider le garçon.

Comme tout ce qui relève du soin de soi (le coucher du soir, le lavage des cheveux ou encore le brossage de dents), c'est un apprentissage. Un concept nommé «intégration sensorielle» par Myriam Chrétien-Vincent, Emmanuelle Rossini-Drecq et Sylvie Tréteault dans leur ouvrage L'éveil des sens chez l'enfant. Au début de leur vie, les petits sont exposés à un ensemble de nouvelles sensations (le toucher, les lumières, les bruits et les odeurs), qui peuvent leur demander du temps pour s'y habituer.

D'autre part, s'il est question de douleurs dues aux poussées dentaires, il existe plusieurs solutions pour les soulager, comme donner des aliments plus froids à manger ou fractionner les repas.

