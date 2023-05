Ce père donne de la sous-marque à manger à ses enfants et garde les aliments plus onéreux pour lui et sa compagne.

Dans cet épisode de Salut la daronnie, nous répondons à Camille, qui trouve son fiancé très radin avec ses deux enfants. Le papa les nourrit avec des aliments de sous-marque et réserve les produits plus coûteux aux adultes car selon lui, à 7 et 9 ans, ils n'ont pas de palais et ne font pas la différence.

Le problème, pour cette belle-mère, c'est que son fiancé lui a bien précisé qu'il ne voulait pas qu'elle s'occupe de l'éducation des enfants alors même que les quatre partagent le même toit. Entre culpabilité et peur des rancunes que pourraient développer les deux petits à son égard, Camille ne veut plus rester à l'écart des décisions parentales de la famille.

Pour l'aider en tant que belle-mère, nous avons rencontré Sylvie Cadolle, sociologue de la famille et Isabelle Siac, psychologue spécialiste des troubles du comportement alimentaire. Quand la première nous livre une analyse historique des belles-mères, la seconde nous explique en quoi ce comportement restrictif n'est pas sans conséquences pour les enfants.

