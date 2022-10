Chaque lundi, une question, et Slate y répond!

Cette semaine, une maman explique avoir le cœur brisé par ses filles qui, selon elle, préfèrent leur père. Elle pense tenir le rôle de «gendarme» de la famille, tandis que le papa tient celui du «gentil». Mais ces petites filles aiment-elles vraiment plus leur père?

À lire sur le même sujet: La plupart des parents ont un enfant préféré (et ce n'est pas grave)

Libre à vous de suivre ou non les recommandations de la journaliste Emily Gould de Slate.com, qui conseille cette maman et selon qui il faut surtout lâcher prise. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a de fortes chances que vos enfants vous en veuillent quand même à l'âge adulte –ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème.

Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Concept: Christophe Carron

Format: Benjamin Saeptem Hours

Traduction: Clara Francès

Adaptation: Mona Delahais et Benjamin Saeptem Hours

Présentation: Mona Delahais et Matilde Meslin

Montage et réalisation: Mona Delahais