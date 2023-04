Aujourd'hui dans Salut la daronnie, on vous parle de Noémie, 8 ans, une enfant particulièrement turbulente et colérique. À défaut de répondre aux requêtes de sa mère, comme ranger ses chaussures ou ses jouets, la petite pique des crises, donne des coups de pied et tape dans les murs, en plus d'insulter sa petite sœur de 4 ans. Ses parents n'en peuvent plus et ne savent pas que faire, surtout qu'à l'école, tout se passe apparement bien.

Pour aider la maman de Noémie, nous avons échangé avec la psychologue clinicienne Marie Danet. Elle est docteure en psychologie et travaille notamment sur les comportements de l'enfant et de l'adolescent (socio-émotionnel, régulation émotionnelle...).

Chaque semaine, la question d'un parent en galère et Slate lui répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de l'accompagner au mieux dans son job de daron·ne.

Salut la daronnie est adapté d'une chronique de Slate.com.

