Cette semaine dans Salut la daronnie, nous répondons aux questionnements d'une maman de deux petites filles de 3 et 6 ans. La plus grande, Zoé, est très émotive: elle pleure beaucoup et voit les choses de manière très négative. Alors que la plus petite est l'opposé: naturellement joyeuse, positive, et en capacité de gérer ses émotions même quand elle s'énerve.

La maman se demande comment faire pour gérer les différentes émotions de ses filles et réussir à les traiter de manière égalitaire.

Pour l'aider, nous avons rencontré la psychologue clinicienne et docteure en psychologie Marie Danet, qui travaille sur la régulation émotionnelle et socioémotionnelle chez les enfants et adolescents.

Si vous souhaitez consulter pour ou avec vos enfants, vous pouvez vous rendre dans des lieux de soutien à la parentalité, gratuits, anonymes et sans rendez-vous. Le réseau Les Pâtes au beurre, par exemple, possède plusieurs antennes en France.

