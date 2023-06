Cette semaine dans Salut la daronnie, Rose s'inquiète pour sa cadette et les habitudes alimentaires de celle-ci. Elle est maman de deux filles: Emma, âgée de 14 ans, et Lola, qui en a 16. Après un divorce conflictuel entre Rose et le père des enfants, ce dernier a obtenu leur garde pendant deux ans, période pendant laquelle Emma a pris du poids. La mère met en cause le manque d'attention du papa, qui aurait laissé ses filles sans surveillance.

Mais le problème vient peut-être aussi de la maman: elle compare ses deux filles qui ne se ressemblent pas physiquement, et estime qu'Emma ne fait pas assez de sport et ne surveille pas son alimentation, contrairement à Lola qui est mince comme elle.

Cette mère se demande donc comment parler à sa fille de son poids sans la blesser. Pour tenter de comprendre si les inquiétudes de cette maman sont justifiées, nous avons échangé avec Isabelle Siac, psychologue spécialiste des troubles du comportement alimentaire.

À lire sur le même sujet: Quand les troubles du comportement alimentaire s'invitent dans le couple

Chaque semaine, la question d'un parent en galère et Slate lui répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de l'accompagner au mieux dans son job de daron·ne.

Salut la daronnie est adapté d'une chronique de Slate.com.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale: Nina Pareja

Interview, présentation et réalisation: Mona Delahais

Si vous souhaitez témoigner dans Salut la daronnie, n'hésitez pas à nous écrire à [email protected].