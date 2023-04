Karolina Grabowska via Pexels – Montage Slate Podcasts

Céline a découvert que sa fille avait fait des recherches sur l'asexualité et se demande comment l'aider.

Aujourd'hui dans Salut la daronnie, on vous parle de Céline, une mère qui surveille son adolescente d'assez près. En fouillant dans son téléphone, elle est tombée sur des recherches internet au sujet de l'asexualité. La maman se pose donc plein de questions: sa fille a-t-elle déjà eu des rapports sexuels? A-t-elle décidé, sans en avoir, qu'elle n'aimait pas cela? Et doit-on avoir un rapport sexuel avant de trouver son orientation sexuelle?

Pour tenter de guider Céline, nous avons rencontré Nour Ibrahim. Elle est médecin pédiatre spécialiste de la santé des ados. Selon elle, l'adolescence est une période pendant laquelle on peut s'interroger sur nos désirs et plus largement le sexe. Il n'est donc pas inquiétant que la fille de Céline fasse des recherches à ce sujet: c'est même sain.

