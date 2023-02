Kelly Sikkema via Unsplash – Montage Slate Podcasts

Et le problème n'est pas le sujet des mensonges.

Chaque lundi, une question, et Slate y répond! Aujourd'hui, une mère s'inquiète des mensonges à répétition de son fils de 4 ans. Ce dernier ment tout le temps, et même sur des choses comme se laver des mains, finir son goûter ou encore mettre ses affaires au sale. Ce qui dérange cette maman, ce n'est pas le caleçon par terre ou le goûter non entamé mais la constance des bobards.

Selon les psychologues cliniciens Sébastien Chapellon et François Marty , «le mensonge fait partie intégrante du développement psychoaffectif de l'enfant». Il ne faut donc pas stigmatiser cette attitude, mais plutôt s'interroger sur les raisons de cette dernière.

À lire sur le même sujet: Parents, faites attention aux petits mensonges que vous dites à vos enfants

Salut la daronnie est un podcast produit par Slate Podcasts



Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale et prise de son: Nina Pareja

Traduction: Clara Francès

Adaptation: Mona Delahais et Nina Pareja

Montage, réalisation et mixage: Mona Delahais

Musique générique: «Hangtime», Unminus

Pour nous écrire: [email protected]