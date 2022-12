Chaque lundi, une question, et Slate y répond!

Cette semaine, un père se questionne sur les fréquentations de son fils, William. À la crèche, ce dernier joue avec Donald, qui mord, frappe et pique des colères. Le problème est que William se met à copier son ami et faire les mêmes bêtises. Faut-il interdire cette amitié?

Libre à vous de suivre ou non les recommandations de la journaliste Emily Gould de Slate.com. D'après elle, il ne faut pas oublier que Donald est aussi un enfant. En tant que parent, on ne peut pas dicter nos goûts et nos couleurs à notre enfant. Il faut se concentrer sur l'enfant que l'on élève, pas sur ceux qu'il fréquente.

Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Concept: Christophe Carron

Format: Benjamin Saeptem Hours

Traduction: Clara Francès

Adaptation: Mona Delahais et Benjamin Saeptem Hours

Présentation: Mona Delahais et Sarah Koskievic

Prise de son: Benjamin Saeptem Hours

Montage et réalisation: Mona Delahais