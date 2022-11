Chaque lundi, une question, et Slate y répond!

Cette semaine, c'est une mère qui s'inquiète pour sa fille, Cassandra. À l'école, cette dernière ne comprend pas les consignes données par sa professeure. Elle les trouve trop vagues et n'arrive pas à saisir les modalités de notation. Cassandra est donc continuellement stressée, et sa mère se demande si elle ne devrait pas en parler avec le lycée.

Libre à vous de suivre ou non les recommandations de la professeure de lycée interrogée par Slate.com, Madame Holbrook, qui conseille d'apprendre à se détacher de ses notes. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a de fortes chances que vos enfants vous en veuillent quand même à l'âge adulte –ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème.

À lire sur le même sujet: Et si le problème n'était pas les notes à l'école, mais la façon de noter?

Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Concept: Christophe Carron

Format: Benjamin Saeptem Hours

Traduction: Clara Francès

Adaptation: Mona Delahais et Benjamin Saeptem Hours

Présentation: Mona Delahais et Christophe Carron

Prise de son: Benjamin Saeptem Hours

Montage et réalisation: Mona Delahais