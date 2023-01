Salut la daronnie

Chaque lundi, une question, et Slate y répond!

Cette semaine, une mère se demande comment faire pour que sa fille de 4 ans arrête de se ronger les ongles. Elle le fait tout le temps et cela semble être douloureux pour cette jeune enfant.

Libre à vous de suivre ou non les recommandations de la journaliste Nicole Cliffe, de Slate.com, qui conseille avant tout le collier à mâcher. Même les enseignants commencent à le recommander pour les enfants qui passent leur temps à mâchouiller leurs cheveux ou les manches de leur pull. Après quelques mois, cette mauvaise habitude sera oubliée et le besoin du collier ne se fera plus ressentir. Il faut tout de même veiller à trouver la cause de cette vilaine habitude, car cela peut être un signe de stress chez l'enfant.

