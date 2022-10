Salut la daronnie

Chaque lundi, une question, et Slate y répond! Comment rassurer une adolescente qui croit qu'être accomplie dans sa vie rime forcément avec être un génie?

Cette semaine, la mère de Rosie s'inquiète. Âgée de 15 ans, sa fille se trouve «nulle» car elle n'a pas de talent particulier et n'arrive pas à trouver une activité dans laquelle elle se sente vraiment douée. Certes, Rosie n'excelle dans aucun domaine, mais sa mère aimerait vraiment lui remonter le moral, et surtout lui faire comprendre qu'il n'est pas nécessaire de briller pour se sentir bien.

Libre à vous de suivre ou non les recommandations de la journaliste Nicole Cliffe de Slate.com, qui rappelle à cette mère que contrairement à ce que la pop culture veut nous faire penser, tout le monde n'a pas de talent particulier… Et que ce n'est pas bien grave. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a de fortes chances que vos enfants vous en veuillent quand même à l'âge adulte –ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème.

