Chaque lundi, une question, et Slate y répond!

Cette semaine, on vous parle d'une petite fille qui ne veut pas se laver les cheveux. À chaque fois que c'est l'heure du bain, elle panique et ses parents aussi. Ils ne savent plus quoi faire face aux pleurs et aux cris de leur petite, et laissent même parfois passer plusieurs semaines sans shampoing.

Libre à vous de suivre ou non les recommandations d'Emily Gould, journaliste pour slate.com. Elle explique que plus on laisse les enfants faire les choses eux-mêmes, mieux c'est, car cela leur permet de garder le contrôle sur les événements. Et conseille plusieurs techniques à mettre en place pour l'heure du bain.

Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Concept: Christophe Carron

Format: Benjamin Saeptem Hours

Traduction: Clara Francès

Adaptation: Mona Delahais et Benjamin Saeptem Hours

Présentation: Mona Delahais et Sarah Koskievic

Prise de son: Benjamin Saeptem Hours

Montage et réalisation: Mona Delahais