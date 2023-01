Chaque lundi, une question, et Slate y répond!

Cette semaine, des parents s'inquiètent pour leur fille de 16 ans. Particulièrement anxieuse, elle gère mal ses émotions et devient rapidement stressée par l'école. Problème: cet état demande beaucoup d'attention à ses parents, surtout quand elle se sent mal, et sa mère a l'impression que cela nuit aux deux autres enfants, plus jeunes, qui réclament eux aussi de l'attention pour compenser un manque.

Libre à vous de suivre ou non les recommandations de la journaliste Jamilah Lemieux de Slate.com, qui estime qu'il s'agit là d'un défi familial. Selon elle, il faudrait que cette jeune fille essaye de consulter un professionnel de santé qui évaluera ses besoins et que ses parents échangent avec l'équipe pédagogique de son école. Surtout, elle préconise de faire attention aux deux autres jeunes enfants: il ne faudrait pas que leurs émotions soient ravalées pour laisser leur sœur s'exprimer.

Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Concept: Christophe Carron

Format: Benjamin Saeptem Hours

Traduction: Clara Francès

Adaptation: Mona Delahais et Benjamin Saeptem Hours

Présentation: Mona Delahais et Nina Pareja

Prise de son: Benjamin Saeptem Hours

Montage et réalisation: Mona Delahais