Chaque lundi, une question, et Slate y répond!

Cette semaine, une maman explique ne plus supporter les reproches de ses enfants, âgés de 6 et 7 ans. Ils estiment qu'elle ne joue pas assez avec eux, ce qui les contrarie, et elle aussi. Bien qu'elle fasse tout pour être une bonne mère en plus de son travail et de ses obligations, elle culpabilise.

Libre à vous de suivre ou non les recommandations du journaliste Doyin Richard de Slate.com. Il conseille à cette mère de définir avec ses enfants des temps de jeu pour en partager ensemble, puis de leur expliquer que les adultes ont des contraintes et qu'ils doivent parfois être indisponibles. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a de fortes chances que vos enfants vous en veuillent quand même à l'âge adulte –ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème.

Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Concept: Christophe Carron

Format: Benjamin Saeptem Hours

Traduction: Clara Francès

Adaptation: Mona Delahais et Benjamin Saeptem Hours

Présentation: Mona Delahais et Hélène Decommer

Prise de son: Aurélie Rodrigues

Montage et réalisation: Mona Delahais