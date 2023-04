Daiga Ellaby via Unsplash – Montage Slate Podcasts

Aujourd'hui dans Salut la daronnie, Alexia voudrait raconter à sa fille la véritable histoire de sa conception. Lorsqu'Alexia est tombée enceinte d'Anne, le futur père était déjà marié. Il a choisi de divorcer pour avoir cet enfant avec sa maîtresse, Alexia.

À 6 ans, Anne perd son père subitement. Elle a aujourd'hui 14 ans et sa mère se demande comment elle doit lui raconter l'histoire de sa naissance. Alexia craint la réaction de sa fille parce qu'Anne est très mal à l'aise quand elle regarde une série qui comporte des scènes d'adultère.

Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons interrogé Yvonne Poncet-Bonissol, psychologue clinicienne et coautrice de l'ouvrage Secrets de famille et non-dits.

