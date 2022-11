Chaque lundi, une question, et Slate y répond!

Cette semaine, une jeune femme de 23 ans explique se trouver démunie face à son jeune cousin de 7 ans et demi. Le petit garçon, dont elle s'occupe souvent, fait régulièrement des remarques sexistes à son encontre. Elle ne sait pas comment réagir, ni comment lui faire comprendre que ses propos sont problématiques.

Libre à vous de suivre ou non les recommandations de la journaliste Emily Gould de Slate.com, qui rappelle qu'on ne peut pas espérer qu'un enfant de cet âge ait une révélation sur la question du genre –mais qu'on peut toutefois l'informer efficacement. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a de fortes chances que vos enfants vous en veuillent quand même à l'âge adulte –ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème.

À lire sur le même sujet: Comment éduquer ses fils à ne pas devenir des machos sexistes

Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Concept: Christophe Carron

Format: Benjamin Saeptem Hours

Traduction: Clara Francès

Adaptation: Mona Delahais et Benjamin Saeptem Hours

Présentation: Mona Delahais et Matilde Meslin

Prise de son: Benjamin Saeptem Hours

Montage et réalisation: Mona Delahais