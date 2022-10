Tous les parents ont leur propre idée du «parent parfait». Mais même avec les toutes les connaissances du monde sur les bébés, il est impossible d’atteindre cet idéal. Les galères n’épargnent pas non plus les professionnels: Anna Roy, sage-femme depuis plus de dix ans et déjà mère de deux enfants, a encore parfois l’impression de tout faire de travers! Alors comment prendre confiance en soi en tant que parent?



Dans ce nouvel épisode du podcast Sage-Meuf produit par Europe 1 Studio, Anna Roy normalise ce sentiment d’incompétence parentale et livre ses conseils pour apprendre à lâcher prise. Expert : Héloïse Junier, psychologue, auteure du livre «Le sommeil du jeune enfant» (Editions Dunod, 2022) et co-auteure de la BD «Ma vie de bébé» (Editions Dunod, 2021).