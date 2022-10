Sage Meuf Mon bébé n'arrête pas de pleurer : que faire ? Publié le 17 octobre 2022 à 9h28

Europe 1 Studio temps d’écoute : 8 min Twitter Facebook Linkedin Messenger ​​​​​​​Dans ce nouvel épisode, Anna Roy vous donne les clés pour dédramatiser les pleurs du nourrisson et mieux les comprendre.

Les nouveau-nés pleurent beaucoup : c'est leur moyen d'exprimer leurs besoins et leurs émotions. Mais lorsque les crises de larmes se prolongent sans raison particulière, les parents s'inquiètent. C'est ce qui est arrivé à Julie et de Sandra, mamans qui se sont convaincues que leur bébé était malade à cause de ses pleurs incessants, et dont Anna Roy partage ici l'expérience. Faut-il laisser le nouveau-né pleurer ? Dans quels cas faut-il consulter un pédiatre ?



Dans ce nouvel épisode du podcast «Sage-Meuf» produit par Europe 1 Studio, Anna Roy vous donne les clés pour dédramatiser les pleurs du nourrisson et mieux les comprendre.